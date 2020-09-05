Москва, , 11:53 — REGNUM Предварительный национальный стандарт для школьной формы, действие которого начнется 1 января 2021 года и продолжится в течение двух лет, утвердил Росстандарт. Об этом 4 сентября сообщила организация Роскачество.

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«Приказом Росстандарта утвержден предварительный национальный стандарт ПНСТ 450−2020 «Форма школьная. Общие технические условия». Документ вводится в действие 1 января 2021 года сроком до 1 января 2023 года», — говорится в сообщении.

Также в не указывается, что по федеральному закону «О стандартизации в Российской Федерации», предварительный стандарт вводится на ограниченное время, так как за это срок будет накоплен опыт его применения, на основе которого впоследствии может быть на основе ПНСТ принят национальный стандарт (ГОСТ Р), либо данный документ будет отменен.

Кроме того, в сообщении отмечается, что в современной истории России стандарт школьной формы появился в первый раз и уточняется, что последний был разработан на основе данных ежегодных исследований, проводившихся с 2017 года Роскачеством вместе с Минпромторгом РФ.

При этом указывается, что ПНСТ распространяет свое действие на пиджаки, жакеты, сарафаны, брюки и другие элементы одежды, включая «современные вещи молодежного гардероба, как свитшоты, бомберы и т. п.» и в него включены параметры воздухопроницаемости и гигроскопичности ткани, требования в отношении верха изделий и подкладки.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа в Роскачестве и Минпромторге рассказали, как правильно выбрать одежду для ученика.