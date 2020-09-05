Пермь, , 11:16 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 5 сентября, зафиксировано три летальных исхода пациентов от COVID-19, сообщает оперштаб по предотвращению распространения коронавируса.

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С начала пандемии в регионе скончались 152 пациента с COVID-19: 220 — от коронавирусной инфекции, 132 — от сопутствующих заболеваний.

В Прикамье с конца марта выявлено 8 160 случаев заражения коронавирусом. На сегодняшний день лечение в стационарах получают 786 пациентов.

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