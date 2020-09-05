Тула, , 15:30 — REGNUM Ещё 30 носителей коронавируса выявлено в Тульской области за последние сутки. Скончались два человека, сообщили 5 сентября в федеральном оперативном штабе.

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Всего в регионе подтвердили 9398 случаев заражения коронавирусом. Выздоровел 8291 человек, из них 49 выписаны за сутки.

Зарегистрировано два летальных исхода. Таким образом, от осложнений, вызванных коронавирусом, в Тульской области скончался 331 человек.