Орел, , 13:51 — REGNUM За последние сутки 50 положительных тестов на коронавирус подтверждено у жителей Орловской области. 35 человек выписаны с выздоровлением, сообщили 5 сентября в федеральном оперативном штабе.

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Общее количество выявленных носителей коронавируса в Орловской области возросло до 7278. Завершили лечение выздоровлением 5793 человека.

В России за сутки подтвердили 5205 случаев заражения коронавирусом.