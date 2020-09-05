Орел, 5 сентября 2020, 13:51 — REGNUM За последние сутки 50 положительных тестов на коронавирус подтверждено у жителей Орловской области. 35 человек выписаны с выздоровлением, сообщили 5 сентября в федеральном оперативном штабе.
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Общее количество выявленных носителей коронавируса в Орловской области возросло до 7278. Завершили лечение выздоровлением 5793 человека.
В России за сутки подтвердили 5205 случаев заражения коронавирусом.