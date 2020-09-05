Иваново, , 13:50 — REGNUM За последние сутки 42 носителя коронавируса выявлены в Ивановской области. Зарегистрирован один летальный исход, сообщили 5 сентября в федеральном оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: близится вакцинация — все новости»

Всего в регионе подтвержден 7591 случай заражения коронавирусом. Выздоровели 6305 человек, из них 12 — за последние сутки.

От осложнений, вызванных коронавирусом, скончался один пациент. Всего в Ивановской области зарегистрирован 121 летальный исход.