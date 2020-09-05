Рязань, , 13:49 — REGNUM За минувшие сутки 30 носителей коронавируса выявлено в Рязанской области, сообщили 5 сентября в региональной оперативной рабочей группе. В лечебных учреждениях находится 171 пациент, девять из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

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С начала пандемии в Рязанской области выявили 7308 носителей коронавируса. Ещё 33 положительных теста направлены на подтверждение в региональный минздрав. Таким образом, вместе с условно заражёнными лицами под контролем врачей находится 7341 человек.

За сутки выписано 18 пациентов, в целом выздоровел 6351 гражданин.