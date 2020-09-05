Волгоград, , 13:46 — REGNUM 104 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Волгоградской области за истекшие сутки. Зарегистрировано два летальных исхода, сообщили 5 сентября в федеральном оперативном штабе.

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В целом, с начала пандемии в регионе зарегистрировали 12 тыс. 607 носителей коронавируса. За сутки выписаны 216 пациентов, всего завершил лечение выздоровлением 9531 человек.

Подтверждена смерь ещё двух пациентов. Всего в Волгоградской области от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 112 человек.