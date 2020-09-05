Белгород, , 13:43 — REGNUM 38 новых носителей коронавируса выявлено в Белгородской области за минувшие сутки. Столько же пациентов выписаны, сообщили 5 сентября в федеральном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Белгородской области зарегистрировали 7569 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели за это время 6956 человек.

В России за сутки выявили 5205 носителей коронавируса.