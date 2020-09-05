Пермь, , 11:06 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 5 сентября, выявлено 58 случаев заражения коронавирусом. В больнице лечение получают 43 человека, на дому под меднаблюдением находятся 15 человек, сообщает пресс-служба краевой администрации.

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Ежесуточный прирост случаев заражения составил 0,7%, а коэффициент распространения — 1 (такой показатель сохраняется на протяжении нескольких дней).

С начала пандемии в регионе выявлены 8 160 носителей SARS-CoV-2. Скончались 152 пациента с COVID-19. Оправились от болезни 5 712 человек. Продолжают лечение с стационарах 786 пациентов.

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