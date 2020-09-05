Самара, , 11:08 — REGNUM Здание Правительства Самарской области на 1,5 часа стало «экраном», на котором проецировались события Второй мировой войны. Об этом 5 сентября сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, световое представление в память о событиях Второй мировой войны состоялось 4 сентября на площади Славы. Еще его можно будет увидеть 5 и 6 сентября с 20:30 часов до 22:00 часов.

Данное мероприятие приурочено ко дню окончания Второй мировой войны. 2 сентября Япония подписала Акт о безоговорочной капитуляции, а 3 сентября Советский Союз праздновал Великую Победу.

Отмечается, что в течение 1,5 часов на здании Правительства Самарской области проецировались исторические события. Были показаны как довоенные годы и радость мирных дней, так и документальные свидетельства жестокости войны, а также произведения поэтов и писателей военных лет, которые чередовались со сценами Нюрнбергского процесса.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в эти дни в Самаре на площади им. Куйбышева работает уникальный интерактивный музей под открытым небом «Дорога истории — наша Победа». Все выходные на сценах будут выступать творческие коллективы и исполнители.

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