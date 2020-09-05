Москва, , 15:03 — REGNUM Одним из путей решения проблемы имущественного расслоения среди учащихся школ является введение национального стандарта школьной формы, которую в скором времени представит Минпромторг. Однако тут есть аргументы как за, так и против данного решения. Мнения на эту тему 5 сентября приводит портал Оctagon.media.

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Указывается, что идея национального стандарта школьной формы может оказаться провальной в случае, если ее придется оплачивать родителям, так как из-за нехватки денег у семей регионам приходится отказываться от пошива формы.

Так, мэр Вологды Сергей Воропанов перед началом нового учебного года попросил школы отказаться от обязательной школьной формы по причине тяжелой экономической ситуации.

«Сейчас не все родители могут отдать часть средств на покупку формы. Думаю, что директора школ меня поймут. Если у родителей есть возможность и желание купить ребёнку новую форму, вам никто не запрещает это сделать. Если возможности нет — ничего покупать не нужно», — заявил он.

Также отмечается, что при всех минусах у дистанционной формы обучения был один плюс — школьники не в такой мере ощущали имущественное неравенство. При этом уточнятся, что психологи школ все чаще говорят о данной проблеме, потому что подростки в школах сравнивают атрибуты материального успеха своих родителей так, как будто это их собственная заслуга, и собираются со «своими» по этому принципу, отвергая «неудачников».

В то же время, по данным портала, в одном из универмагов Владимира вполне достойный комплект школьной формы на мальчика продавался за 3,5 тыс. рублей, а юбка и блузка для девочки — в районе 3 тыс. рублей.

Кроме того, отмечается, что в некоторых регионах местные власти помогают малоимущим, и во Владимирской области соцзащита предоставила по 3,2 тыс. рублей на покупку школьной формы 2,5 тысячи таких семей. В Алтайском крае также помогают в этом вопросе малоимущим, однако там эта нагрузка возложена на бизнес.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября стало известно, что Росстандартом был утверждён предварительный национальный стандарт для школьной формы, который будет действовать с 1 января 2021 года в течение двух лет.