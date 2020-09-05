Москва, , 11:00 — REGNUM За сутки в Российской Федерации выявлено 5205 новых случаев COVID-19. Об этом сегодня, 5 сентября, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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Сообщается, что 5205 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 выявлены в 84 регионах России. Наибольшее число выявлено в Москве — 671 случай. Далее следует Санкт-Петербург — 195, Московская область — 168.

Общее число выявленных случаев COVID-19 в России с начала пандемии, таким образом, составило 1 020 310.