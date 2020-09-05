Оренбург, , 10:55 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 5 сентября, референс-центр подтвердил 92 случая заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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По данным Управления Роспотребнадзора по региону, с начала пандемии на территории области провели 497 990 исследований тестов на SARS-CoV-2, в том числе 3 755 — за последние сутки.

С конца марта в Оренбуржье выявлено 10 387 случаев заражения коронавирусом. От COVID-19 скончался 81 пациент. Отправились от болезни 9 333 человека.