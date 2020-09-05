Москва, , 10:54 — REGNUM В Российской Федерации за сутки от последствий коронавируса скончались 110 человек. Об этом сегодня, 5 сентября, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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«За последние сутки подтверждено 110 летальных случаев», — сообщили в штабе.

Таким образом, за весь период пандемии COVID-19 в России умерли 17 759 человек.

Уточняется, что 19 человек умерли в Санкт-Петербурге, 11 — в Москве.