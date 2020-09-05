Донецк, , 11:06 — REGNUM В Донецкой Народной Республике за сутки зарегистрировали 23 случая инфицирования коронавирусом, сообщили 5 сентября в пресс-службе министерства здравоохранения.

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По состоянию на 10:00 5 сентября в республике подтверждено 2670 случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, 126 из которых приходятся на прибывших с Украины.

На данный момент в ДНР выздоровели 1318 человек, умерли от осложнений болезни 148 человек. 1204 инфицированных находятся на лечении.

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Напомним, на Украине за сутки выявили 2836 инфицированных коронавирусом.