Челябинск, , 10:03 — REGNUM В Челябинской области за 4 сентября скончались ещё четыре пациента с коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

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Именно от COVID-19 умерших нет. Все четверо, среди которых женщзины 67 и 69 лет и мужчины 71 и 82 лет, скончались по другим причинам.

С начала пандемии на Южном Урале уже 108 пациентов умерли от ковида. Ещё 282 скончались от других заболеваний, но были заражены коронавирусом.