Москва, , 09:50 — REGNUM Музеи и парки Москвы сегодня, 5 сентября, станут основными площадками празднования Дня города. Привычного размаха в столице не ожидается, но программа приготовлена насыщенная.

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В саду «Эрмитаж» в 11:00 начнется фестиваль «Театральный марш». Более десяти ведущих столичных театров дадут там спектакли. Вход открыт для всех, но по предварительной регистрации.

Музей Москвы предлагает прогулки на столице. В них можно принять участие как офлайн, так и виртуально. В 11:00 и 14:00 состоятся прогулки по Остоженке, в 12:00 в особняк Шехтеля на Большой Садовой, в 15:00 на Площадь трех вокзалов, в16:00— по Поварской, в 19:00 — по корпусам Провиантских складов.

Фестиваль актуальной музыки «Заря» начнется в 15:00 в столичном парке «Зарядье». Фестиваль продлится до вечера — вход бесплатный, но необходимо зарегистрироваться на сайте парка.

В Музейном городке на ВДНХ праздничные мероприятия начнутся в 12:00.

Музей-заповедник «Царицыно» с 11:00 до 16:00 приглашает юных жителей столицы и их родителей на игру-бродилку «Тенистыми аллеями». Здесь нужно выполнять задания из путеводителя.

В 14:00 в парке «Сокольники» состоится экскурсия «Криминальные Сокольники: преступления, кутеж и курьезные случаи».

В музее-усадьбе «Измайлово» с 15:00 пройдут экскурсии «Государев двор в Измайлове». Также в 15:00 состоится образовательное мероприятия «Вехи истории Москвы сквозь призму истории Измайловского острова».

В Таганском парке и парке «Красная пресня» состоятся сеансы интеллектуальных игр «Что? Где? Когда» и QUIZARENA. В них примут участие более тысячи человек. Вести игры будут знаменитые «знатоки»: Анатолий Вассерман, Андрей Козлов, Елизавета Овдеенко, Елена Потанина, Ровшан Аскеров и ряд других.