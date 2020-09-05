Бишкек, , 10:13 — REGNUM В Киргизии за сутки выявили 89 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщили 5 сентября в республиканском штабе по борьбе с COVID-19.

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За весь период эпидемии в республике зарегистрировали 44 316 случаев инфицирования. 39 648 инфицированных (89,4%) выздоровели (222 человека за сутки), 1061 — скончались (за сутки не было зафиксировано летальных исходов).

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По состоянию на 5 сентября на лечении в условиях стационара находятся 577 пациентов, на амбулаторном лечении — 4097 пациентов.

Дополнительно сообщается, что среди медицинских работников в Киргизии зарегистрировано четыре новых случая инфицирования. Два медицинских работника, ранее инфицированных коронавирусом, были выписаны из стационаров медицинских учреждений, у пятнадцати медицинских работников завершилась домашняя самоизоляция.

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За весь период эпидемии в Киргизии было выявлено 3149 случаев инфицирования медицинских работников, «из которых выписались из стационаров с выздоровлением 2550 медработников».

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Напомним, за предыдущие сутки в республике зарегистрировали 92 новых случая инфицирования коронавирусом.