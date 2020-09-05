Сакраменто, США, , 09:42 — REGNUM Законопроект, согласно которому автоматическая регистрация в государственной базе сексуальных преступников для молодых людей, которые осуждены за половые связи с несовершеннолетними, будет отменена, готовятся принять власти американского штата Калифорния. Об этом 4 сентября сообщает интернет-газета The Christian Post.

По ее данным, такой законопроект уже получил одобрение законодательного собрания штата, и готовится к подписанию губернатором Калифорнии. При этом инициатором законопроекта стал сенатор штата Скотт Винер, являющийся открытым геем и разработавший уже три законопроекта, посвященных проблемам ВИЧ и ЛГБТ.

Также сообщается, что по данному законопроекту совершеннолетние граждане США, которые осуждены за половые отношения по обоюдному согласию с подростками в возрасте от 14 до 17 лет, в возрасте не более чем на 10 лет старше своих жертв, не должны будут включаться в государственный реестр лиц, совершивших преступления на сексуальной почве.

При этом критикующие закон указывают, что в случае его принятия, к примеру, 24-летний мужчина, который вступил в сексуальные отношения с 15-летним ребенком, после отбытия им срока не должен будет регистрироваться в правоохранительных органах в качестве педофила. Последнее значительно облегчит преступнику его дальнейшую жизнь. Сам же автор законопроекта уверен, что его инициатива устраняет «дискриминацию молодых представителей ЛГБТ в системе уголовного правосудия США».

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября США обратились к правоохранительным органам Украины с призывом расследовать нападение на участников «марша равенства» с участием представителей ЛГБТ в Одессе.