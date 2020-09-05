Скопье, , 09:33 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии в пятницу, 4 сентября, сообщили о том, что за последние сутки в результате обследования 1486 человек было выявлено 109 носителей коронавируса. Ещё 89 пациентов были признаны излечившимися.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны продолжают борьбу с пандемией – все новости»

По данным министерства, с начала эпидемии в стране был выявлен 14 871 случай заражения, 609 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19. За последние сутки в стране впервые за долгое время скончались трое пациентов. Лечение проходит 2208 человек. 12 054 пациентов уже здоровы.

Страна по-прежнему занимает первое место среди стран Западных Балкан по смертности среди пациентов с COVID-19, однако это печальное первенство от нее достаточно скоро может перейти к Косово. Динамика выявляемости новых случаев заражения нестабильна, однако вот уже две недели число выздоравливающих ежедневно превышает число заразившихся, в то время как суточная смертность снизилась.

Читайте ранее в этом сюжете: В Северной Македонии за сутки выявили 166 носителей коронавируса