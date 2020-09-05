Париж, , 08:56 — REGNUM Число выявленных во Франции случаев заражения коронавирусом за сутки достигло рекордной отметки — 8 975, пишет 4 сентября газета The Guardian.

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В стране по-прежнему увеличивается число госпитализированных пациентов, сейчас оно достигло 4 671, при этом за последние сутки от COVID-19 не умер ни один человек.

Всего по состоянию на 4 сентября во Франции выявили свыше 309 тыс. заражений коронавирусом, почти 31 тыс. человек скончались.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что из-за сложной эпидемиологической ситуации в Париже приняли решение закрыть 22 школы в заморском департаменте Реюньон.

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