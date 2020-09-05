Уфа, , 09:00 — REGNUM Новое высокопроизводительное диагностическое оборудование поступило в детскую больницу Уфы. Об этом 5 сентября сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, детская больница №17 получила новый видеоэндоскопический комплекс, который расширит диагностические возможности при лечении детей с патологией органов дыхания.

Отмечается, что оборудование поступило в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

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