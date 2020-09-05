Ташкент, , 09:00 — REGNUM В Узбекистане за сутки выявили 94 новых случая инфицирования коронавирусом, сообщили 5 сентября в пресс-службе министерства здравоохранения.

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59 инфицированных выявили в Ташкенте, 18 — в Ташкентской области, семь — в Андижанской области, семь — в Намаганской области и три — в Кашкадарьинской области. За сутки также было зафиксировано два летальных исхода заболевания.

По состоянию на 5 сентября всего в республике было выявлено 43 169 случаев инфицирования коронавирусом. 40 432 (или 93%) ранее инфицированных выздоровели.

На данный момент 2396 инфицированных получают лечение. 368 из них находятся в тяжелом состоянии, 179 — в критическом.

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