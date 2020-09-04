В Москве сегодня, 5 сентября, а также завтра, 6 сентября, отмечают День города. Официально столица России празднует 873-й день рождения, хотя точный возраст города до сих пор — предмет научной дискуссии.

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы — привычного размаха празднеств не будет. Тем не менее в столице в эти выходные запланировано множество мероприятий.

В этом году основной темой праздничных мероприятий станут московские музеи — значительная часть программы посвящена художественному творчеству. Все музеи Москвы заготовили праздничные программы для жителей и гостей столицы.

Ведущие столичные театры дадут спектакли в рамках фестиваля «Театральный марш» в саду «Эрмитаж». Вход открыт для всех желающих по предварительной регистрации.

Массовых гуляний и фейерверка не предполагается из-за угрозы распространения коронавируса при большом скоплении народа.

Вечером в парке Горького состоится благотворительный концерт фестиваля «Добрые люди».