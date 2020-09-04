5 Сентября
 
9:50

Музеи и парки Москвы станут основными площадками празднования Дня города

Музеи и парки Москвы сегодня, 5 сентября, станут основными площадками празднования Дня города. Привычного размаха в столице не ожидается, но программа приготовлена насыщенная.