Улан-Удэ, , 08:24 — REGNUM Министерство транспорта Бурятии практически в полном составе ушло на карантин из-за коронавируса. Об этом 4 сентября сообщают СМИ республики.

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Ранее стало известно, что один из сотрудников Регионавтодора заразился коронавирусом SARS-CoV-2. Именно он вступал в контакт с сотрудниками министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства республики Бурятия.

После этого все сотрудники министерства были протестированы на COVID-19. У 12 человек был выявлен коронавирус. Некоторых из них госпитализировали, в том числе заместителя министра Сергея Белоколодова.

Министр Александр Аюшеев перешел на удаленный режим работы.