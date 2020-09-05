Сантьяго, , 08:05 — REGNUM Еще 1965 случаев заражения коронавирусом SARS-COV-2 подтверждено за последние сутки в Чили, а их общее количество в республике достигло 418 469. Об этом сообщает чилийский минздрав на своей странице в Twitter.

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При этом 391 248 человек уже излечились и 11 494 пациента умерли от COVID-19. За сутки зафиксировали 72 летальных исхода от осложнений при этом заболевании.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября, по данным ВОЗ, в мире число выявленных фактов заражения коронавирусом достигло 26 171 112.

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