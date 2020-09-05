Москва, , 08:05 — REGNUM Государственная российская корпорация по космической деятельности готовится к запуску собственного телеканала «Первый космический». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в отрасли.

По данным агентства, Роскосмос будет запускать собственный телеканал совместно с одним из российских спутниковых вещателей. Ожидается, что телеканал «Первый космический» начнёт работу в ближайшие месяцы.

В эфире нового телеканала будут транслироваться специальные репортажи и документальные фильмы о космосе, а также эксклюзивные материалы госкорпорации. Отмечается, что в будущем телеканал сможет перейти на круглосуточный режим работы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2005 года начала работу телестудия Роскосмоса. Материалы телестудии транслировались на некоторых российских телеканалах, а с 2016 года начали публиковаться на видеохостинге YouTube.