Москва, , 07:39 — REGNUM Объём продаж антисептиков в российской рознице в августе 2020 года вырос в 1,5 раза по сравнению с июлем текущего года, передаёт RT со ссылкой полученные аналитические материалы.

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Отмечается, что заметный рост произошёл после того, как популярность антисептиков постепенно снижалась с весны этого года — продажи этих товаров с апреля снизились в семь раз. Аналогичным образом ситуация развивалась в сфере продаж масок для лица.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 12 августа в России и в мире отмечался день рождения антисептика. Дата приурочена к проведению операции в 1865 году, во время которой медики впервые использовали карболовую кислоту.

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