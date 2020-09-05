Нью-Дели, , 07:38 — REGNUM В Индии за прошедшие сутки выявили 86 432 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба индийского министерства здравоохранения.

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По данным ведомства, общее количество подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 в Индии превысило 4 миллиона и достигло 4 023 179. Также за 4 сентября в республике умерли 1089 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в стране скончался 69 561 человек от осложнений COVID-19.

В настоящее время в Индии числятся 846 395 активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Уже смогли выздороветь 3 107 223 человека.