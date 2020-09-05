Ханой, , 07:32 — REGNUM Около 23 млн учащихся во Вьетнаме вернулись в школы с началом учебного года, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, сообщает Вьетнамское новостное агентство.

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В школах Вьетнама прошли торжественные линейки, однако в ряде учебных заведений в районах страны, которые находятся на особом режиме в связи с пандемией, школьникам было необходимо соблюдать социальную дистанцию.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе власти Вьетнама выразили желание купить созданную в России вакцину против коронавирусной инфекции. При этом страна продолжит разрабатывать и собственную вакцину против COVID-19.

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