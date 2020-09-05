Каракас, , 07:30 — REGNUM 50 973 случая заражения коронавирусом SARS-COV-2 выявлено с начала пандемии в Венесуэле, сообщила исполнительный вице-президент республики Дельси Родригес в эфире телеканала Venezolana de Television.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны продолжают борьбу с пандемией – все новости»

По ее словам, за сутки в стране подтвердили еще 1096 подобных фактов и 10 летальных исходов от COVID-19. Всего в Венесуэле от этого заболевания скончались 412 человек. Еще 41 249 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине августа стало известно о смерти от COVID-19 мэра Каракаса 70-летнего Дарио Виваса.

Читайте ранее в этом сюжете: В Венесуэле число случаев заражения SARS-CoV-2 приблизилось к 42 тысячам