Лас-Вегас, США, , 07:27 — REGNUM Серебряный доллар 1794 года выпуска, получивший название «Распущенные волосы», станет самой дорогой монетой, выставленной на продажу за всю историю, передаёт 4 сентября телеканал CNN.

В 2013 году эту монету уже продали на аукционе за $10 млн, сейчас она может побить собственный рекорд по стоимости.

Монета с женским профилем — с изображением Свободы с распущенными волосами, стилизованное под древнегреческих богинь — была первой, отчеканенной монетным двором США. На её обратной стороне изображён орёл.

«Это монета мечты — бесценный артефакт, которым я гордился, и мне очень жаль, что он уходит», — сказал CNN Брюс Морелан, владеющий редким долларом.

Торги, как ожидается, пройдут 8 октября в американском Лас-Вегасе.

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