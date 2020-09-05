Веллингтон, , 07:19 — REGNUM В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили три случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

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Сообщается, что один из случаев является завозным, однако два других связаны с распространением инфекции непосредственно на новозеландской территории. Оба новых пациента связаны с очагом инфекции в Окленде.

В настоящее время в больницах Новой Зеландии находятся два пациента, один из них — в реанимации. При этом всего в стране зафиксировано 112 активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в Новой Зеландии с начала пандемии подтвердили 1416 случаев заражения коронавирусом.