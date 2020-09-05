Буэнос-Айрес, , 06:47 — REGNUM В Аргентине за минувшие сутки выявили 10 684 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба минздрава страной.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на аргентинской территории достигло 461 882. Также за 4 сентября общее число жертв осложнений COVID-19 выросло до 9623 человек. Отмечается, что с начала пандемии в Аргентине выздоровели более 322 тысяч пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября в Аргентине выявили рекордное с начала пандемии число зараженных коронавирусом нового типа — 12 026 человек. Тогда общее число зараженных превысило 450 тысяч.

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