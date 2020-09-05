Приштина, , 06:41 — REGNUM В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 4 сентября сообщили, что за сутки в результате исследования 474 образцов в Косово было выявлено 119 носителей коронавируса. При этом 187 пациентов были признаны излечившимися.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, всего в Косово зафиксирован 13 910 случай заражения коронавирусом. 10 300 пациентов уже здоровы. 551 человек умер от осложнений, вызванных COVID-19, из них трое — за последние сутки. Лечение от COVID-19 проходят 3059 человек.

На фоне увеличения смертности в Косово существенно снизилось число выявленных случаев заражения, однако будет ли эта тенденция долгосрочной — неизвестно. Тревожным признаком является стабильно низкая интенсивность тестирования на коронавирус в крае и то, что даже в этих условиях от 20% до 50% протестированных оказываются носителями вируса.

С начала эпидемии заразились коронавирусом 1500 косовских медиков, причем 200 — за июль. Семеро из них скончались.

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