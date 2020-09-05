Москва, , 06:05 — REGNUM Питье чая с сахаром и употребление сладкого магазинного сока вызывают переизбыток этого вещества в организме, что опасно для здоровья, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1», говоря о вреде некоторых традиций жителей РФ.

Кроме того, российские граждане, по его мнению, злоупотребляют тем, что стараются съесть всю еду за столом, при этом часто переедая. Мясников призвал зрителей ограничивать количество съеденного.

Также еще двумя опасными привычками, характерными для живущих в России, как считает телеведущий, является любовь к быстрой езде и вера в случайную удачу.

Как передавало ИА REGNUM, 23 июля Александр Мясников написал в своем Telegram-канале, что употребление в пищу небольшого количества сладостей перед сном поможет справиться с проблемой бессоницы.

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