Мехико, , 05:57 — REGNUM В Мексике за минувшие сутки выявили 6196 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба мексиканского минздрава.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 достигло 623 090. Также за 4 сентября на мексиканской территории умерли 522 пациента с COVID-19. Всего в Мексике с начала пандемии от осложнений, вызванных коронавирусом нового типа, умер 66 851 человек.

При этом уже выздоровели более 434 тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мексика стала лидером среди стран мира по смертности среди медицинских работников от коронавирусной инфекции. Она опередила такие страны, как Соединенные Штаты, Бразилия и Индия.

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