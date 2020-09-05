Тегеран, , 07:58 — REGNUM 4 сентября глава Организации по делам студентов Ирана объявил, что все учащиеся университетов пройдут обследования на наличие коронавирусной инфекции (COVID-19) по прибытии в учебные заведения 5 сентября. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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«По состоянию на 5 сентября студенты должны заполнить бланки медицинского страхования, которые помогут выяснить, заражены ли они коронавирусом», — сказал Моджтаба Седики агентству IRNA. Как объявил Седики, академические семестры будут проходить как онлайн, так и в учебных заведениях.

Ранее президент Ирана Хасан Рухани объявил, что новый учебный год начнется 5 сентября с учетом медицинских протоколов по борьбе с опасным вирусом, который унёс жизни сотни тысяч людей во всем мире с момента вспышки в декабре 2019 года.

Смертельный вирус COVID-19, впервые обнаруженный в китайском Ухане, заразил около 26 183 000 человек по всему миру и унёс жизни более 867 000 человек; в то время как в Иране число погибших составляет более 21 900 человек.