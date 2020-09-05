Сеул, , 04:37 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 168 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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По данным ведомства, 158 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные случаи являются завозными. Отмечается, что в Южной Корее уже третьи сутки подряд выявляют менее 200 инфицированных в день.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Республике Корея достигло 21 010. Также за 4 сентября в стране умерли еще два человека с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Южной Корее жертвами осложнений COVID-19 стали 333 пациента.