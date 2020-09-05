Богота, , 03:37 — REGNUM В Колумбии за прошедшие сутки выявили 8488 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба колумбийского минздрава.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев на территории страны достигло 650 062. Уже в Колумбии выздоровели более 498 тысяч пациентов, еще 20 888 с болезнью не справились и скончались.

Как сообщало ИА REGNUM, к 4 сентября в мире подтвердили 26 171 112 случаев заражения коронавирусом нового типа. Всего с начала пандемии во всех странах жертвами осложнений COVID-19 стали 865 154 человека.