Лондон, , 03:31 — REGNUM Гигантские немецкие «пьяные» осы, которые из-за теплого лета появились в Великобритании в большом количестве, опасны из-за своей агрессивности, пишет издание The Daily Star.

Эти насекомые могут нападать на людей без причины, а их укусы более болезненны, чем у обычных ос. Еще одной причиной нашествия указного вида насекомых являются забродившие фрукты, которые являются источником пищи для «пьяных» ос.

Эксперты предупреждают, что из-за того, что насупил сезон, когда матки насекомых заканчивают откладывать яйца, большинство ос покидает свои улья, а значит, возрастают риски их нападения на людей.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа стало известно, что тропические постельные клопы были обнаружены в нескольких регионах России, в том числе и Москве.

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