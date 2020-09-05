Бейрут, , 02:46 — REGNUM В Ливане за прошедшие сутки выявили 527 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба ливанского минздрава.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в стране достигло 19 490. При этом в ведомстве отмечают, что ряд частных клиник отказывается принимать пациентов с COVID-19 вопреки указаниям минздрава.

При этом Ливан продолжает использовать полевые госпитали иностранных государств, предоставленные после взрывов в Бейруте, для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Кроме того, к 4 сентября число жертв осложнений COVID-19 в Ливане выросло до 183 человек.