Катманду, , 01:49 — REGNUM В Непале за прошедшие сутки выявили рекордное число зараженных коронавирусом нового типа с начала пандемии — 1354 человека, сообщил официальный представитель непальского минздрава на пресс-конференции.

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«С добавлением 1354 новых случаев за последние 24 часа общее число случаев COVID-19 в Непале достигло 44 236», — заявил он.

В минздраве Непала отмечают, что наблюдается рост числа инфицированных среди пожилых людей. При этом 96% случаев связаны с распространением инфекции внутри страны.

Также за 4 сентября в Непале скончались 14 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего от осложнений COVID-19 в стране умер 271 человек.