Бразилиа, , 01:22 — REGNUM Количество выявленных случаев заражения коронавирусом SARS-COV-2 в Бразилии выросло до 4 091 801, включая подтвержденные за последние сутки — 50 163. Об этом 4 сентября сообщается на сайте министерства здравоохранения страны.

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Также в стране было зафиксировано еще 888 летальных исходов среди больных с COVID-19. Таким образом, в Бразилии от этого заболевания скончались 125 502 пациентов. Кроме того, 3 278 243 человека излечились.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября стало известно о жительнице Бразилии, которая страдала коронавирусной инфекцией рекордные 152 дня и при этом не имела ярко выраженных симптомов подавляющую часть указанного времени.

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