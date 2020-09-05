Вашингтон, , 00:24 — REGNUM Поклонники командного шутера (игра, в которой упор сделан на применение огнестрельного ружия) Team Fortress 2 придумали новый способ борьбы с читерами (игровыми мошениками) и игроками, мешающими процессу. Об этом 4 сентября сообщил портал Game Rant.

Моддеры (создатели модификаций к играм) разработали дополнение к игре, которое добавляет в неё ботов (персонаж, управляемым компьютером), атакующих читеров. Отмечается, что они действуют весьма эффективно, однако, как это часто бывает, решив одну проблему, геймеры столкнулись с другой: в матчах теперь участвует просто огромное количество ботов.

https://twitter.com/MR_QUATTRO/status/1301467502342541312

Несмотря на то, что релиз Team Fortress 2 состоялся ещё в 2007 году, по версии известного рейтингового сайта Metacritic эта игра занимает первое место в топ-10 самых популярных бесплатных многопользовательских рейтинговых игр на платформе ПК.

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