Кейптаун, , 23:26 — REGNUM За сутки в Южно-Африканской республике выявлено 2063 новых случая коронавирусной инфекции, 4 сентября сообщило Министерство здравоохранения ЮАР.

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Согласно отчету южноафриканского минздрава, в настоящий момент общее число случаев COVID-19 в стране составляет 635 078. Жертвами заболевания стали 14 678 человек, из них 115 — за последние 24 часа.

Общее число проверок на коронавирус в ЮАР с начала эпидемии составляет 3 765 700, из них 18 599 тестов сделаны за отчетные сутки.

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