Тегеран, , 23:21 — REGNUM Жертвами COVID-19 в Иране за последние сутки стали 118 человек, 4 сентября сообщило агентство Tasnim.

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Согласно отчету Министерства здравоохранения Ирана, общее число жертв заболевания в стране достигло 22 044. Подтвержденное число случаев коронавирусной инфекции в Иране составляет 382 772.

Ситуация с COVID-19 в Иране долгое время являлась самой неблагополучной на Ближнем Востоке. К настоящему моменту страна уже прошла пик эпидемии.

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