Нью-Йорк, США, , 23:15 — REGNUM На компанию Niantic, разрабатывающую игру Pokemon Go, подали в суд за использование технологии дополненной реальности (AR). Об этом 4 сентября сообщил портал Comicbook.

Компания NantWorks обвинила Niantic в нарушении патентов. Речь идёт о трёх патентах, в которых, как утверждает NantWorks, описываются «новаторские» AR-системы. Отмечается, что эта компания имеет отношение к миллиардеру Патрику Сун-Шиону, которому принадлежат сотни патентов в области медицины и различных технологий.

Ранее Niantic сообщила, что в октябре 2020 года Pokemon Go перестанет поддерживать некоторые старые операционные системы и устройства. После выхода очередного обновления игру больше нельзя будет запустить на iPhone 5s и iPhone 6, а также на смарфонах, работающих под управлением Android 5, iOS 10 и iOS 11.

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