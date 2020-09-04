Вашингтон, , 23:04 — REGNUM В сеть выложили информацию о возможных ценах новых консолей PlayStation 5 и Xbox Series X. Об этом 4 сентября сообщил портал Comicbook.

Французский сайт Xboxygen со ссылкой на инсайдеров утверждает, что на старте продаж стоимость цифровой версии PlayStation 5 составит $500, а стандартной — $600.

Что касается Xbox Series X, то, возможно, утечку информации о её цене допустила компания Pringles, которая недавно анонсировала промо-акцию в Южной Африке, в рамках которой она раздаст 46 консолей. Совершив математические вычисления, пользователи сети решили, что стоимость одной консоли составит $600.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что компания Microsoft допустила утечку информации о пока ещё не анонсированной консоли Xbox Series X. Один из пользователей сети обнаружил упоминание об этом устройстве в буклете, который компания положила в коробку нового геймпада Xbox One.

Читайте ранее в этом сюжете: Microsoft допустила новую утечку информации о консоли Xbox Series S