Москва, , 22:44 — REGNUM В России активно занялись борьбой с деструктивными группами, пропагандирующими суицид и массовые убийства. До недавних пор такие группы можно было обнаружить относительно легко в соцсетях, в ходе «вербовки» подростков и представителей молодёжи, однако теперь ситуация изменилась. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 сентября заявил председатель движения «Гражданская солидарность» Георгий Федоров.

«Сейчас мы видим, по сути, во многом похожую ситуацию, но она гораздо масштабнее и сложнее для понимания и реагирования. Конкретной деструктивной структуры просто нет. Виновником стали форс-мажорные обстоятельства, которые привели к затяжному стрессу. Возрастных и иных социальных рамок тоже нет», — заявил Федоров.

«Ориентиром является только факт нахождения человека в длительной самоизоляции. А это — десятки миллионов граждан. Кому удалось справиться с психологическими проблемами, а кому нет — заочно выяснить просто нереально. Ясно одно: сейчас в стране значительное или даже критичное количество граждан, которые из-за эмоционального и нервного истощения могут легко стать жертвами или инструментами преступлений», — продолжил он.

В таких условиях нет никаких гарантий, что мировой терроризм не воспользуется сложившимся моментом.

«Соответственно, сейчас необходима организация эффективной адресной работы с гражданами, пережившими самоизоляцию, включая психологическую помощь. Прежде всего, надо обратить внимание на семьи с подростками, а также на самозанятых и неработающих трудоспособного возраста, которые не были охвачены финансовой и иной помощью государства», — указал Федоров.

4 сентября появилась информация, что ФСБ задержала 11 школьников, готовивших теракты к 1 сентября в Волгограде.

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